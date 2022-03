Rita Ferro Rodrigues recria fotografia com 21 anos ao lado de amigas

Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais, nesta terça-feira, 7 de dezembro, para, em conjunto com amigas, recriar uma fotografia com 21 anos.

A apresentadora, de 45 anos, juntou-se a Joana Cabral e Rebeca Abecassis para recriarem a imagem que as três captaram há mais de uma década. O resultado foi publicado na página de Instagram da comunicadora que publicou as duas imagens em jeito de comparação.

“21 anos depois. Trabalhávamos todas na RTP e éramos miúdas e cheias de sonhos”, começou por escrever.

“Agora continuamos cheias de sonhos, cabelos brancos e continuamos amigas! E ainda todas a trabalhar em televisão / comunicação). Eu no Canal 11, a Joana Cabral na TVI e a Rebeca Abecassis na RTP1. A vida é bonita.

Do meu lado esquerdo a Joana Cabral , do lado direito a Rebeca Abecassis para sempre cavaleiras da visão da Teresa Paixão, diretora da RTP2 que não tem Instagram”, rematou.

Joana Cabral não resistiu à publicação da também “blogger” e respondeu: “O nosso corretor de olheiras na fotografia de cima é tudo…. (E o bronze também. Queria um bocado daquele bronze na fotografia de baixo)”.