Rita Ferro Rodrigues rendida a gesto de Rúben Vieira: “Não há isolamento que trave o amor”

Rita Ferro Rodrigues ficou rendida a um gesto do seu marido, Rúben Vieira, no passado domingo, data em que se celebrou o Dia dos Namorados.

A apresentadora tem estado em isolamento com o filho Eduardo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Afastada da família e dos amigos, a comunicadora foi apanhada de surpresa com um gesto do companheiro.

“Nem costumo ligar ao Dia dos Namorados mas este ano soube-me tão bem receber este mimo do meu companheirão de vida. Não há isolamento que trave o amor”, começou por escrever.

De seguida, Rita Ferro Rodrigues fez um balanço da situação: “Por aqui estamos bem, o pintainho a melhorar, acreditamos que o pior já passou. Tanta gente farta de estar em casa e nós só queremos ir para a nossa”.

No final, a comunicadora agradeceu a dedicação dos profissionais de saúde.

“Mas Santa Maria será para sempre um lugar especial, o amor que aqui estamos a receber não se esquece nunca. Mas sobre tudo isso, todas essas pessoas extraordinárias que se cruzaram connosco nos últimos 15 dias de internamento, falarei quando me sentir capaz, quando o pintainho estiver em casa. Obrigada pelo vosso apoio”, concluiu.

Rita Ferro Rodrigues tem estado no hospital a fazer companhia a Eduardo que teve de ser operado duas vezes, devido a dores abdominais e vómitos. Durante os testes de deteção, a apresentadora testou positivo à covid-19 e ficou em isolamento.