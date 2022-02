Rita Ferro Rodrigues revela como está a proteger a saúde mental: “Só vejo um noticiário por dia”

Rita Ferro Rodrigues revelou nas redes sociais como está a proteger a própria saúde mental em tempos de pandemia de covid-19.

A apresentadora explicou numa publicação no Instagram, esta segunda-feira, 18 de janeiro, como está a lidar com a situação pandémica do país e do Mundo e também com o novo confinamento imposto.

“Estando a trabalhar de casa, com o privilégio de me conseguir proteger do vírus, tomei também a decisão de proteger a minha saúde mental. O que estamos a passar é muito violento”, referiu, sublinhando que se sente num “pesadelo que não acaba”.

“Só vejo um noticiário por dia, renovei a playlist, encomendei livros, alguns literatura pura outros técnicos/profissionais que me permitam atualizar algumas áreas de conhecimento, faço meia hora de exercícios por dia, sozinha, ao meu ritmo, coisas muito simples, meia hora de leitura com o filho mais novo, danço todos os dias, procuro formas de voluntariado ativo”, afirmou.

“Venho às redes para espalhar boa energia e boas mensagens e bloqueio qualquer tentativa de intrusão/agressão/invasão, […] sonho, projeto, planifico para depois disto tudo, escrevo os sonhos para os ler sempre que me sentir mais triste, procuro saber dos meus amigos e família, sobretudo os que estão mais sozinhos”, acrescentou.

Por fim, Rita Ferro Rodrigues destacou que falha “muitas vezes” o plano, mas tenta lidar com isso. “Falhar faz parte, mas estou a tentar”, completou.