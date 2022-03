Rita Ferro Rodrigues revela que o filho está novamente internado

Depois das operações a que foi submetido recentemente, Rita Ferro Rodrigues revelou nas redes sociais que o filho está novamente internado.

A apresentadora atualizou o estado de saúde do filho, Eduardo, de nove anos, numa publicação no Instagram, esta segunda-feira, 22 de fevereiro, que está novamente internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a complicações na recuperação da intervenção cirúrgica.

“No sábado o Duda teve uma crise de cólicas e tivemos de regressar ao internamento de Santa Maria onde vamos ficar em monitorização, durante os próximos dias. É duro mas temos esperança que a estadia seja curta”, afirmou.

“A nossa energia está toda focada em recuperar o nosso filho de forma absoluta, física e emocionalmente. Obrigada pela boa energia e carinho”, acrescentou.

Eduardo, é o filho em comum de Rita Ferro Rodrigues com Rúben Vieira, o “Ben” do programa “Somos Portugal”, da TVI.