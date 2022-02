Rita Ferro Rodrigues revela que sofreu com depressão pós-traumática

Rita Ferro Rodrigues recorreu a um jogo de perguntas e respostas para interagir com os seus seguidores e acabou por fazer algumas confissões.

A apresentadora, de 45 anos, recordou um dos períodos mais conturbados da sua vida, a hospitalização do seu filho mais novo. Quando questionada se é uma pessoa depressiva, a comunicadora fez uma revelação.

“Não sou. Mas na ressaca do internamento do meu filho tive episódios de depressão pós-traumática e procurei imediatamente ajuda. Achamos que somos de ferro (e eu até sou de nome) mas não somos“, disse.

Em junho, a também coordenadora de Programas do Canal 11 confessou estar a receber tratamento psicológico depois de, no início do ano, o filho mais novo, Eduardo, de dez anos, ter estado internado para ser operado de urgência a um Divertículo de Meckel.