Rita Ferro Rodrigues revela que companheiro Rúben Vieira vai ser operado

Rita Ferro Rodrigues revelou, este domingo, 20 de junho, que o seu companheiro, Rúben Vieira, mais conhecido como “Ben” na TVI, vai ser operado a uma hérnia discal.

A apresentadora do programa “Elefante de Papel” (Youtube) e editora do Canal 11, demonstrou estar preocupada com o facto de o “mais-que-tudo” ser operado a um problema de saúde que surgiu pela primeira vez há seis anos.

“Pausa obrigatória para este borracho, porque a hérnia discal de há seis anos decidiu atacar em força, outra vez. Ano difícil este… mas como sempre a ultrapassar tudo juntos”, afirmou a comunicadora no perfil de Instagram.

“Quase a ir à faca com o Dr. João Levy Melancia (um anjo) da CUF para voltar a ter a mobilidade e energia do costume”, acrescentou Rita Ferro Rodrigues, recordando de seguida as hospitalizações do filho mais novo Eduardo.

“A malta não se queixa, mas bolas… mazelas, ‘deslarguem-nos’! Já chega de hospitalizações e dor este ano. Mas vai dar tudo certo. É só mais uma etapa para ultrapassar e vencer”, concluiu.

Além de Eduardo, Rita Ferro Rodrigues também é mãe de Leonor, fruto do antigo relacionamento com Daniel Cruzeiro.