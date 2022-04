Rita Ferro Rodrigues prepara-se para ser “em breve”… tia-avó

Rita Ferro Rodrigues prepara-se para ser tia-avó “em breve”. É que a sobrinha mais velha, Carolina, anunciou que está grávida pela primeira vez.

A família da coordenadora de Programas do Canal 11 vai aumentar. No perfil da rede social Instagram, a também apresentadora mostrou-se entusiasmada por se tornar tia-avó aos 45 anos.

“Não sei muito bem lidar com isto. Na fotografia estou eu com 18 anos e com a minha primeira sobrinha, Carolina, ao colo. Agora ela tem 27, está à espera de bebé, o que fará de mim em breve … Tia-avó!” contou.

“Cada dia que estamos vivos é uma alegria. Envelhecer é um privilégio. Tudo lugares comuns, mas borrifei-me. Menti? Não menti. Vou ser a tia-avó mais enxuta da galáxia!” rematou.

Várias seguidoras partilharam o seu testemunho com Rita Ferro Rodrigues. “Eu também sou tia-avó… Tenho 43 anos e já sou tia-avó há 13 anos… Somos com certeza as mais enxutas da galáxia”, escreveu uma fã. “Fui tia-avó aos 24! Ganhei!” atirou outra.