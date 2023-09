Rita Ferro Rodrigues sobre as mamografias: “Não deixem passar prazos”

A apresentadora Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais para deixar um apelo aos seguidores, após ter feito a mamografia anual.

Rita Ferro Rodrigues recorreu às redes sociais, após ter feito uma mamografia de rotina, para fazer um apelo e lembrou: “Não deixem passar prazos”.

“Grandes ou pequenas. Redondas, em forma de pera, firmes ou descaídas. Vestidas, nuas, livres. Brancas, negras, sardentas, juntas, separadas. A apontar para o céu ou para o chão. Todas as mamas são lindas. E sim, é ‘mamas’ que se diz – e é uma palavra bonita, usada pelos médicos”, escreveu.

“Hoje [ontem] fiz a minha mamografia anual (com eco mamária). Todas as mulheres sabem o que isto significa: não queres stressar, nem pensar muito no assunto mas stressas e pensas muito no assunto e só respiras fundo quando ouves as palavras mágicas: ‘Está tudo bem’”, continuou.

“E assim foi, está tudo bem. Serve este ‘post’ – com umas mamas bonitas e tatuadas que não são minhas, mas isso é o menos importante – para vos relembrar: marquem os vossos exames, tomem conta das vossas, façam o auto exame, cuidem delas e de vocês. Se alguém marcar uma revisão às meninas à conta desta partilha, já fico feliz”, acrescentou.

“É que nós, mulheres, marcamos exames para a família toda e por vezes ficamos para o fim. Prioridade às nossas mamas (acho que vou estampar isto numa t-shirt)”, rematou.

Segundo a página da Liga Portuguesa Contra o Cancro, existem sete mil novos casos de cancro na mama todos os anos. Mais de 1500 resultam em vítimas mortais.