Rita Ferro Rodrigues suspira de alívio com recuperação do filho em casa depois da operação

Rita Ferro Rodrigues partilhou nesta segunda-feira com os seguidores que o filho, operado duas vezes, já está em casa a recuperar.

Rita Ferro Rodrigues pode, finalmente, suspirar de alívio. O filho, Eduardo, que foi submetido a duas operações no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, já está em casa a recuperar.

“Já estamos em casa. A recuperação do Duda será lenta e feita de amor. Vivemos os 15 dias mais duros das nossas vidas. Todas as pessoas que já sentiram um filho muito doente sabem do que estou a falar. As outras, as que julgam, as que vivem do ódio, da crueldade, da mentira – até numa circunstância destas – não interessam. Nunca entenderão”, começou por escrever a comunicadora no perfil de Instagram.

“Vivemos também, nestes 15 dias de internamento, por estranho que possa parecer, a maior lição de amor, igualdade e solidariedade das nossas vidas. Nunca conseguiremos agradecer o suficiente aos que, hora a hora cuidaram de nós no Hospital de Santa Maria, um dos exemplos máximos da excelência do Serviço Nacional de Saúde”.

“Tanto amor. Como se agradece isto? O abraço impossível em tempos de covid e ainda assim sempre presente. As lágrimas engolidas e amparadas na angústia – e nem as viseiras e fatos de astronauta barravam a ternura e suporte sempre presentes”, acrescentou.

“Eu pude estar ao lado do meu filho porque todas as crianças podem estar acompanhadas – mesmo em tempo de pandemia – em internamento. E testemunhei a dedicação imensa com que os doentes maiores de idade são acompanhados porque não podem ter a família por perto. Que força , que beleza , acreditem : ali ninguém está sozinho. Nunca esquecerei o que vi e ouvi. Tanto amor”, rematou Rita Ferro Rodrigues.