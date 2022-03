Rita Ferro Rodrigues vai entrevistar atletas olímpicos no Canal 11

Rita Ferro Rodrigues tem um novo projeto. A coordenadora de programas do Canal 11 prepara-se para estrear “Máquina do Tempo”, um formato de entrevistas com os atletas que vão aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Mais um desafio. Reconhecida, nos últimos meses, pelo formato de entrevistas online “Elefante de Papel”, Rita Ferro Rodrigues, coordenadora de programas do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), vai estrear uma série de entrevistas, “Máquina do Tempo”, que mostra os atletas olímpicos que vão a Tóquio.

“Francisco Belo, Albicastrense, 30 anos, está qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio no Lançamento de Peso. Lançou-o a 21m e 28cm, bateu o recorde nacional e carimbou o bilhete para os Olímpicos mas o percurso de superação já tinha começado… há muitos anos”. É desta forma que Rita Ferro Rodrigues apresenta o seu primeiro convidado. O primeiro programa vai para ar já nesta sexta-feira, a partir das 17.00 H.

“Nos últimos dois anos o Canal 11 tem sido a minha casa e tem sido uma alegria e um gosto fazer parte deste projeto tão diferenciador desde o seu momento de fundação. E por isso este convite, além de natural, era irrecusável”, começou por justificar a apresentadora no perfil de Instagram.

“Sinto-me em casa e vou conduzir um programa de entrevistas – que é sem dúvida o que mais gosto de fazer na vida – num canal que é muito mais do que um canal de futebol e que procura dar visibilidade a outras modalidades e seus atletas. Por isso, a primeira série da ‘Máquina do Tempo’ será dedicada a 12 Olímpicos que vão representar Portugal nos Jogos de Tóquio. Alguns deles estão a dar a primeira entrevista das suas vidas, outros já são atletas bem conhecidos dos portugueses mas que tentaremos dar a conhecer de outros ângulos, através de fotografias, filmes e objetos. É um formato simples em que a conversa é privilegiada e onde o passado, o presente e o futuro ajudam-nos a traçar o caminho na ‘Maquina do Tempo’”, conclui Rita Ferro Rodrigues.