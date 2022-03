Rita Guerra assume que quinto casamento é uma vitória na luta pela felicidade

Rita Guerra admitiu, em direto, esta quinta-feira, 18 de fevereiro, que o quinto casamento é uma vitória na luta pela felicidade.

A cantora sentou-se na cadeira da rubrica “Pressão no Ar”, do programa “5 Para a Meia-Noite”, da RTP1, para responder a algumas perguntas. Quando questionada sobre o quinto casamento, a intérprete não teve qualquer receio em responder que se trata de uma vitória do amor.

“É comemorar mais uma vitória. Acho que a luta pela felicidade deve estar sempre inerente à nossa condição de seres vivos, andamos aqui a fazer alguma coisa. Se é para perder tempo mais vale não estar”, disse.

Rita Guerra mantém um casamento com André Bergano. Recorde-se que a cerimónia aconteceu em setembro de 2019, junto ao mar, na zona de Cascais. O casal contou com a companhia de familiares e amigos.