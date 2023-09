Rita Mendes anuncia separação: “A relação chegou definitivamente ao fim”

Rita Mendes mantinha uma relação com o pai do seu filho, Gui de Campos Luís. Contudo, a comentadora anunciou a separação nas redes sociais.

Após quatro anos de namoro e um filho em comum, Rita Mendes anunciou a separação (novamente) de Gui de Campos Luís. Num comunicado publicado nas redes sociais, a figura pública e comentadora de televisão revelou que a relação terminou já quase há um mês.

“O respeito que devo àqueles que me têm acompanhado ao longo do tempo obriga-me a comunicar que a relação que mantinha com o pai do meu filho mais novo chegou definitivamente ao fim, quase há um mês”, começou por escrever.

“Esforcei-me numa última tentativa para preservar a família e um ambiente saudável. Infelizmente, o meu esforço não produziu os efeitos tão desejados”, revelou.

“Agradeço a compreensão, não voltarei a falar do assunto por não querer dar pretexto algum a reações indesejáveis, porque é urgente restaurar um ambiente familiar que preserve o meu bem-estar e dos meus filhos”, concluiu.

Rita Mendes e Gui de Campos têm um filho em comum: Duarte Sol. Contudo, a comunicadora é ainda mãe de Afonso Luz e Matilde Estrela.