Rita Mendes dedica mensagem aos filhos: “Eu sempre estarei com vocês”

Rita Mendes recorreu às redes sociais para dedicar uma mensagem aos três filhos: Afonso Luz, Matilde Estrela e Duarte Sol.

“Mensagem para os meus três filhos, o meu mundo e em cujo mundo desejo que se encaixem com tranquilidade e paz: se houver um amanhã em que não estejamos juntos, existe algo que precisam de saber: vocês são mais corajosos do que acreditam, mais fortes do que parecem e mais espertos do que pensam, mas o mais importante: eu sempre estarei com vocês”, escreveu.

“O amor de uma mãe pelos seus filhos pode mudar a sua vida para sempre, o maior combustível e remédio… fazendo-os sentirem-se amados, ensinando que erramos mas também perdoamos, que discutimos mas também fazemos as pazes, que temos medos e nos sabemos acolher e aconchegar…”, concluiu a DJ.

