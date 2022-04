Rita Mendes mostra corpo 21 dias após ter sido mãe e arrasa

Rita Mendes deu à luz Duarte Sol no passado dia 25 de agosto, e já recuperou a sua boa forma física, como mostrou nas redes sociais.

A ex-apresentadora, de 44 anos, partilhou uma imagem onde surge de biquíni no seu perfil de Instagram, apenas 21 dias após o parto.

“Quando a puérpera se sente uma bomba. 21 dias depois do parto do nosso Ducas”, escreveu.

Os elogios não se fizeram esperar e encheram a caixa de comentários. “Mega jeitosa”, “Linda”, “Boazona”, “Espetacular”, “Nossa, já está óptima! Espetacular!, “Tu és o máximo” e “Estás e és uma brasa” são alguns exemplos dos elogios deixados pelos seguidores.

Rita Mendes não conseguiu ficar indiferente a tantos comentários e acabou por responder. “Oh pá, babei com tantos comentários de força e simpatia. É óbvio que há coisas mais importante no pós-parto… mas conseguindo acompanhar com uma imagem minimamente aceitável… a nossa autoestima fica bem melhor e impulsiona-nos para o outro patamar: o de estarmos motivada para”, pode ler-se.

Recorde-se que a ex-apresentadora também é mãe de Afonso Luz, de dez anos, e Matilde Estrela, de oito, frutos das relações com Roger Branco e Hugo Caetano.