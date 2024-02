Rita Mendes sobre o Carnaval: “Nem me lembraria se não fossem estes pirralhinhos”

O Carnaval festeja-se na terça-feira, 13 de fevereiro, mas, uma vez que as crianças estarão de férias, Rita Mendes já partilhou os disfarces dos filhos.

Rita Mendes partilhou, através das redes sociais, algumas fotografias dos filhos já preparados para o Carnaval.

“Nem me lembraria que é Carnaval se não fossem estes pirralhinhos que me lixam a cabeça mas enchem o coração! Coisas mais queridas, esta Minion e este elefante (o outro, o meu caracol Afonso, diz que agora só é ‘cool’ mascarar se no Halloween)”, escreveu na legenda da publicação onde compilou algumas fotografias da filha Matilde e do filho Duarte.

A festa só acontece na terça-feira, dia 13 de fevereiro, mas com as crianças de férias, muitos pais aproveitam os dias anteriores para mascarar os pequenos.