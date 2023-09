Rita Patrocínio partilha novos registos da lua-de-mel

Após o casamento, que aconteceu no dia 9 de setembro, Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira rumaram até à Tanzânia. Veja os novos registos da lua-de-mel.

Após terem viajado até à Tanzânia para os primeiros dias de lua-de-mel, onde embarcaram num safari, pelo Parque Nacional de Tarangire, um espaço protegido na África Ocidental, Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira já trocaram de destino.

Os recém-casados estão, agora, em Zanzibar, onde têm brindado os seguidores com alguns registos apaixonados. Apesar de jantares românticos, mergulhos no mar e corridas na praia, Rita e Tiago não têm prescindido do exercício físico.

Recorde-se que o ator e a designer subiram ao altar no dia 9 de setembro, no qual, em frente a centenas de convidados, trocaram juras de amor. Os dois têm uma filha em comum, Camila, que completou dois anos de vida poucos dias após o casamento. “Dois anos de muitos açaís, muito colo, nódoas negras e muito amor. Parabéns, Cami”, escreveram os pais nas redes sociais.