Rita Pereira aceita novo desafio e cria coleção de roupa

Rita Pereira aceitou um novo projeto profissional e ousou. A intérprete aventurou-se fora do pequeno ecrã e lançou uma coleção de roupa.

Foi através das redes sociais que a atriz, de 40 anos, deu a notícia aos seus seguidores. A coleção foi criada em parceria com a Atelier Fusion.

“E aqui está a primeira foto da colaboração que fiz com a Atelier Fusion. Há muitos anos que várias marcas me convidam para uma colaboração destas, mas este é o momento certo e a marca certa para o fazer”, começou por referir.

“A coleção é toda desenhada por mim, obviamente com base na linha da Fusion e com respeito pelo já criado anteriormente por elas (as duas manas). Estou super orgulhosa do resultado final e quero muito ver-vos nesta coleção”, continuou.

“Fica aqui o meu agradecimento às manas Fusion por terem confiado e apostado em mim e obrigada Pedro Gomes pelas fotos lindas. Obrigada a todos vocês que já deitaram o site abaixo”, agradeceu.

“Vamos lá arrasar! Sim, porque comigo já sabem, se é para passarem despercebidas então não vale a pena nem olharem para a coleção. Aqui é para serem únicas, incríveis, elegantes e inesquecíveis. Obrigada!”, rematou.