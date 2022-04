Rita Pereira apoia concorrente do “Big Brother” nas redes sociais

A atriz revelou nas redes sociais que Michell é um dos concorrentes do “Big Brother – A Revolução” que apoia.

Depois de ter ficado em risco de ser um dos infiltrados da estreia do “reality show”, este domingo, Michell é um dos concorrentes favoritos de Rita Pereira, como a própria assumiu no Instagram oficial da TVI.

“Não me mandem o Michell embora!!! ‘Plamordasanta’ [Por amor da santa]!!!”, referiu a também apresentadora num comentário à publicação em que a TVI pergunta quem deverá sair da casa do “Big Brother – A Revolução” e entrar no anexo, Michell ou Luís.

Recorde-se que atualmente os infiltrados do formato da TVI são Andreia, Bruno, Sandra e André Filipe.

