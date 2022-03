Rita Pereira aproveita férias em família no Gerês

A atriz está de férias no Gerês com a família e já partilhou as primeiras fotografias e vídeos nas redes sociais.

Rita Pereira fez uma pausa profissional para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias a norte de Portugal com o companheiro, Guillaume Lalung, como a própria revelou na conta de Instagram.

“Olá Gerês! O prometido é devido. Cá estou eu. Já não te via há uns anos. Continuas lindo de viver”, lê-se na legenda da primeira fotografia da escapadinha partilhada pela também apresentadora.

De recordar que, há um mês, Rita Pereira viajou até ao sul do país para relaxar no Algarve com Guillaume Lalung, Lonô e o enteado, Luan, que nasceu de uma relação terminada do produtor francês e reside, atualmente, em Nice, França, com a mãe.

LEIA TAMBÉM: