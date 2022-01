Rita Pereira assinala aniversário de Lonô com passeio na praia

Rita Pereira fez questão de assinalar publicamente o segundo aniversário do filho, Lonô, fruto do seu relacionamento com Guillaume Lalung.

A atriz, o companheiro e o filho foram passear até à praia para aproveitar o dia de aniversário do pequeno Lonô. No perfil de Instagram, a também apresentadora partilhou várias fotos do passeio em família.

“Dois anos de Lonô”, escreveu a profissional da TVI.

Na secção de comentários, diversas caras conhecidas desejaram os parabéns a Lonô. “Parabéns, bebé” escreveu o amigo da atriz e estilista Gonçalo Peixoto. “Parabéns!” atirou o ator Pedro Carvalho.