Rita Pereira assiste a concerto do The Weeknd sob chuva torrencial: “Os cariocas são resistentes”

No Brasil, onde está a gravar o “remake” de “Dona Beija”, Rita Pereira assistiu ao concerto do The Weeknd, mas o evento foi marcado por alguns percalços.

Para concretizar um sonho antigo, Rita Pereira rumou até ao Brasil. Em Terras de Vera Cruz, a atriz encontra-se a gravar o “remake” de “Dona Beija”, mas há tempo para momentos de lazer.

Foi no Estádio Olímpico Nilton Santos que Rita Pereira assistiu ao concerto do The Weeknd. O evento foi marcado por chuvas torrenciais, mas o público não desanimou.

“E ontem [anteontem] que, do nada, a poucas horas de começar, descubro que vai acontecer o concerto do The Weeknd no Rio!!! Foi vestir e ir. Mas foi toda uma aventura. Um caminho que demoraria 50 minutos, demorou duas horas com um trânsito infernal. Durante o percurso, começa a chover torrencialmente, raios, trovões e tudo mais e começamos a ver as histórias de pessoas, que já estavam no estádio, a sair e nos ecrãs a dizer que o concerto ia ser cancelado”, contou nas redes sociais.

“Como não tínhamos outra hipótese que não a de seguir em frente, acreditámos e lá fomos. Às 20 horas e 40 minutos estamos à porta do concerto e não deixam ninguém entrar… mas quando começou a primeira música, voltam a abrir as portas e corremos para o camarote. Gente!!! Chovia tanto, mas tanto… Os cariocas são resistentes”, acrescentou.

“O meu ‘props’ da noite vai para o The Weeknd. (…) Ele correu um risco enorme com toda a eletricidade, a chuva, os raios mas não parou de cantar um segundo. Foram duas horas de pura energia. Curti mesmo muito“, rematou.