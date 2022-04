Rita Pereira atira-se aos críticos de “All Together Now”: “Vamos respirar fundo bebés!”

Um dia depois do seu aniversário, Rita Pereira não gostou de ver as críticas ao “All Together Now”, da TVI, que voltou a perder para a SIC, desta vez para o “Hell’s Kitchen”.

Segundo programa, segunda derrota. Depois de ter perdido para o último episódio da novela “Terra Brava”, da SIC, o “All Together Now”, da TVI, perdeu agora, para a estreia de “Hell’s Kitchen”, da SIC.

Ainda que a derrota tenha sido, “apenas”, por 96 mil telespectadores, a Imprensa destacou os números da derrota e… Rita Pereira, uma dos 100 jurados do programa de Cristina Ferreira, não gostou.

“Portanto, o ‘Hells Kitchen’ ganhou ao ‘All Together Now’ por uns míseros 96 mil telespectadores e escreveram que a SIC cilindra e esmaga a TVI”, questiona Rita Pereira nas redes sociais.

“Oh, bebés, vamos lá respirar fundo e perceber que isso é o que a Cristina Ferreira tem de likes num post! Menos, muito menos!” rematou Rita Pereira.