Rita Pereira abre o livro sobre a única coisa que mudava no namorado

Rita Pereira abriu o livro e falou sobre a única coisa que mudava no seu namorado que, para si, é “quase perfeito”. O único problema é que não tem qualquer jeito para dançar.

A atriz esteve como convidada no programa “Wi-Fi”, da rádio RFM. Durante a conversa animada, a intérprete explicou a parte de que menos gosta do seu companheiro, Guillaume Lalung.

“O meu namorado é quase perfeito, no meu ponto de vista”, começou por contar, referindo de seguida que o pai do seu filho se pisa a si mesmo a dançar. Por isso, se pudesse, mudava os pés do namorado.

Sobre o possível casamento, ao fim de seis anos de relação com Guillaume Lalung, a também apresentadora foi perentória: “Se me chegar a casa um papel com um casamento organizado, eu até vou à festa. Só de pensar na organização de um casamento, os convidados… é uma grande confusão!”

LEIA TAMBÉM: