Rita Pereira sobre namorado: “Mostra que nem toda a gente nos desilude”

Cansada das pessoas que tentam ser suas amigas por “razões erradas”, Rita Pereira revelou que o namorado, Guillaume Lalung, a ensinou a confiar novamente.

A atriz foi uma das convidadas do programa das tardes da TVI “Goucha”. Durante a entrevista com Manuel Luís Goucha, a intérprete realçou a importância do companheiro quando este surgiu na sua vida.

“Aprendi a confiar um bocadinho mais nas pessoas, porque no nosso meio é mais complicado. Chegamos a um patamar da nossa carreira em que as pessoas querem ser nossos amigos pelas razões erradas. Coloquei uma barreira grande em pessoas que não conheço ao longo dos anos”, disse.

“Ao desiludires-te tantas vezes constróis uma bolha. E o Guillaume vem, rebenta um bocadinho essa bolha e mostra que nem toda a gente nos desilude”, acrescentou Rita Pereira.

A também apresentadora e o produtor posaram juntos numa sessão fotográfica para a revista “Mens Health”. “A intenção era celebrar o amor, a união e o desafio da vida a dois. Aceitámos”, disse a atriz.

Lembre-se que o casal tem em comum um filho, Lonô, de dois anos.