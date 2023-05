Rita Pereira confessa que lhe foi diagnosticado um “problema na coluna”

Rita Pereira recorreu às redes sociais para compartilhar com os seguidores que foi diagnosticada com um “problema na coluna”.

Rita Pereira recorreu às redes sociais para compartilhar com os seguidores que, após ter sido diagnosticada com um “problema na coluna”, viu-se obrigada a mudar alguns hábitos e passou a tomar creatina.

“Como sabem, este ano decidi mudar o meu tipo de treino devido a ter-me sido diagnosticado um problema na coluna, tendo sido aconselhada pelo meu fisioterapeuta a fortalecer a minha massa muscular, algo com o qual nunca me preocupei muito, sempre fiz treinos de alta intensidade, cardio, com o objetivo de queimar gordura”, explicou.

“Ora tudo mudou… o meu corpo reagiu de uma forma super positiva e eu decidi procurar suplementos que fossem benéficos para o meu tipo de treino. Aconselhei-me com o meu PT e ele sugeriu-me tomar creatina”, continuou.

Preocupada com os efeitos secundários que podia ter com a toma de creatina, nomeadamente o aumento de peso, Rita Pereira foi “ler tudo e mais alguma coisa” sobre o suplemento.

“A verdade é que me tenho sentido muito bem”, rematou a atriz na legenda da publicação.