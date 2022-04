Rita Pereira conhece ídolos de infância: os palhaços Batatinha e Companhia

Um momento para mais tarde recordar: Rita Pereira conheceu, finalmente, dois dos ídolos da infância: os palhaços Batatinha e Companhia.

Anos 90: os palhaços Batatinha e Companhia faziam as delícias dos mais novos na televisão e, mais tarde, separaram-se mas, agora, estão juntos de novo, para felicidade de Rita Pereira, que os encontrou.

A atriz recordou que a divertida dupla era uma companhia preciosa durante a infância.

“Não consegui guardar esta foto. Acabei de conhecer dois ícones da minha infância. Cresci com eles, fizeram-me feliz tardes e tardes seguidas. Ri, dancei e aprendi”, começou por escrever Rita Pereira nas redes sociais.

“Obrigada Batatinha e Companhia. Comando na mão e carrega no botão! Quem mais acompanhou estes dois tão queridos atores”, desafiou a jurada do novo programa dos domingos da TVI, o “All Together Now”.