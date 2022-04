Rita Pereira convidada a sair da praia por estar a passear o cão

Rita Pereira foi convidada a sair da praia porque estava acompanhada pelo cão, Kai, e no local só são permitidos animais quando a época balnear terminar.

A atriz, de 39 anos, estava a passear na praia com o animal de estimação quando foi avisada de que não podia estar na zona porque a praia apenas pode receber pessoas até 15 de outubro, altura em se encerra a época balnear.

“É verdade, para toda a malta que acha que já pode trazer os cães para a praia, afinal ainda não podem. Achava que já podia porque hoje é o primeiro dia de outono mas ficam a saber que é só a partir do dia 15 de outubro, ainda falta”, partilhou a intérprete no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Kai, desculpa, vamos ter que bazar, vamos caminhar para outra freguesia”, disse, de forma irónica.

A também apresentadora da TVI aproveitou a manhã para fazer a caminhada depois de ter desfrutado, na noite de terça-feira, de um jantar na companhia de amigos, do namorado, Guillaume Lalung, e do filho do casal, Lonô, em Lisboa.

Recentemente, a artista confessou que quer voltar a engravidar. “Já sei o que é estar grávida e sei que consigo fazer tudo. Não sabia, nenhuma mulher sabe como vai ser a gravidez”, referiu, em declarações ao site da revista “Nova Gente”.