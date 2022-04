Rita Pereira dá o primeiro mergulho do ano: “Gratidão”

Rita Pereira aproveitou, este domingo, 2 de janeiro, para dar o primeiro mergulho do ano. A atriz mostrou-se grata pelo que aconteceu em 2021.

Depois da passagem de ano, a atriz, de 39 anos, aproveitou a tarde de domingo para receber 2022 com um mergulho especial. No perfil de Instagram, a intérprete partilhou o momento com os admiradores.

“O primeiro mergulho do ano. Gratidão pelo que vivi e este ano, em vez de desejar, agradeci o que quero que aconteça em 2022”, explicou a profissional da TVI na legenda do vídeo.

Rita Pereira faz parte do elenco da nova novela da TVI “Quero é Viver”, que se estreia esta segunda-feira, 3 de janeiro, no pequeno ecrã. Deste elenco fazem parte Filipe Vargas, Sara Barradas, Joana Seixas, entre outros.

A trama é assinada por Helena Amaral e conta com a direção de Manuel Amaro da Costa. “Quero é Viver” é uma adaptação da trama chilena “Casa de Muñecos”.