Rita Pereira dá o último mergulho do ano

A atriz e apresentadora revelou que foi até à praia e deu o último mergulho do ano.

Apesar de o verão ter terminado, Rita Pereira aproveitou as altas temperaturas que se fizeram sentir esta quarta-feira para vestir o biquíni e ir até à praia, em Cascais, para dar o último mergulho do ano, como a própria revelou num vídeo partilhado no Instagram.

“Porque já não há praia, estamos no outono… Não há praia como assim? Acho que é o último dia, atenção […] Pode ser o último mergulho do ano, mas eu estou cá”, afirmou.

Recorde-se que Rita Pereira regressou ao ginásio, depois de seis semanas sem praticar exercício físico.

LEIA TAMBÉM: