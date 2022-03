Rita Pereira dança em fato de banho e é criticada por fã

Rita Pereira mostrou-se a dançar em fato de banho no quintal durante este fim de semana e acabou por ser criticada por um internauta sobre ter celulite.

A atriz tem aproveitado o tempo em casa devido à Covid-19 para encher a sua conta de Tik Tok, com vídeos de humor ou de dança. De vez em quando, a intérprete partilha o que faz no Instagram.

Desta vez, a profissional da TVI surge nas imagens a dançar de fato banho e com o seu novo penteado. “Just to make sure you know I’m on TIKTOK. Ponha a mão no ar quem segue a minha conta oficial no tiktok”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/CATDQZEASuV/

Na secção de comentários da publicação, entre os elogios houve quem criticasse a atriz: “Bolas, também tens celulite, afinal és real”. Rapidamente, Rita Pereira respondeu: “Claro que tenho!”

