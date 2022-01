Rita Pereira mostra-se a dançar com melhor amiga e famosos reagem

Rita Pereira mostrou-se a dançar com a sua melhor amiga numa praia. Os dotes da atriz deixaram diversas caras conhecidas rendidas nas redes sociais.

A também apresentadora da TVI aproveitou para passear a cavalo numa praia e depois desfrutar de uma refeição. No perfil de Instagram, a jurada do programa “All Together Now” partilhou um vídeo a dançar.

“Ela é a minha melhor amiga”, escreveu na legenda.

Na secção de comentários, destaque para as palavras de vários famosos. “AHAHAHAHAHA RITAS ANDREIAS AMOOO”, atirou o estilista Gonçalo Peixoto. “Beijinhos às duas Ritas Andreias”, escreveu a locutora Joana Cruz.