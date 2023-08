Rita Pereira de férias com a família na Riviera Francesa

Acompanhada da família, o filho Lonô e o companheiro Guillaume Lalung, Rita Pereira está a aproveitar umas férias na Riviera Francesa.

Rita Pereira integrou o elenco do reboot da série “Morangos com Açúcar”, na pele da eterna “Soraia”. Dadas por terminadas as gravações, agora é hora das férias. E a atriz não esperou.

De malas feitas, Rita não ficou por Portugal, mas também não viajou para longe. Acompanhada do companheiro, Guillaume Lalung, e do filho do casal Lonô, de quatro anos, a atriz rumou em direção à Riviera Francesa.

Nas redes sociais, partilhou um álbum de registos de alguns momentos das suas férias em família.

“C’est les vacances [Estas são as férias]. Por favor, ‘viagem’ neste post até ao vídeo do Lonô a gritar para o paraquedas enquanto eu e seu pai cruzamos os céus. (Sim, consegui convencer o Gui a ir naquilo)”, lê-se na legenda.

Nas fotografias, pode ver-se as paisagens de sonho, assim como retratos de Lonô com o pai. Rita também posou de biquíni para a câmara, o que a fez colher elogios. “Gostosa”, escreveu a influenciadora Mariana Machado. “Calma amiga”, escreveu o estilista Gonçalo Peixoto.