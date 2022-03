Rita Pereira declara-se a Carina Caldeira: “É das amigas mais sinceras que tenho”

Rita Pereira e Carina Caldeira têm uma forte amizade que as une há anos e é algo que fazem questão de partilhar com que as segue.

Foi neste domingo, 19 de dezembro, que a atriz, de 39 anos, se declarou à apresentadora nas redes sociais. A intérprete fez questão de expressar o quanto admira e gosta da amiga.

“(…)É das amigas mais sinceras que tenho. Não tem papas na língua, seja para te dizer que não gostou, como para elogiar e tornar o dia melhor. A minha companhia para viver todas as emoções fortes que ‘And Just Like That’… já começou a trazer…”, escreveu.

Carina Caldeira não conseguiu ficar indiferente às palavras de Rita Pereira e retribuiu os elogios.

“Aí que eu fiquei de lágrima no canto olho com este copy ! Love you forever”, disse nos comentários.

No entanto, a comunicadora também fez um post no seu perfil de Instagram no qual elogia a amiga: “(…) A Rita é uma delas: uma força da natureza que empresta a sua boa energia com quem ela se cruza. Leal, sincera, diz o que tem a dizer sem papas na língua e com o que é melhor para nós em vista. Ela é a ‘Miranda’ da minha ‘Carrie’ e uma amiga que quero comigo para todas as temporadas da vida”, frisou.

Vários rostos conhecidos como Madalena Abecassis e Gisela João elogiaram as publicações das amigas.