Rita Pereira deixa mensagem de força a fãs que precisem de apoio psicológico

Rita Pereira recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de força e carinho a todos os seus seguidores que se debatem com problemas psicológicos.

A atriz quis deixar uma mensagem de conforto aos fãs e deixou ainda os contactos de algumas linhas de apoio.

“Olá! Como estás?! Talvez não estejas a 100%, talvez te sintas triste. Eu compreendo”, começou por escrever.

“Às vezes também não estou bem. Se não te sentes bem e não queres conversar com as pessoas que conheces, deixo-te aqui várias linhas telefónicas para onde podes ligar. Vão conversar contigo, não te vão chatear. Vão ouvir-te e fazer-te sentir melhor. Prometo.

Obrigada por me seguires e espero um dia cruzar-me contigo na rua e ouvir-te dizer que viste este post e ligaste para um destes números. És uma pessoa incrível e estarei aqui para ti”, acrescentou.

De seguida a intérprete deixou uma pequena lista com os números de linhas de apoio como a “SOS Voz Amiga”, “SOS Amizade”, “SOS Estudante”, entre outras.