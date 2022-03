Rita Pereira desabafa sobre os 40 graus de febre de Lonô

Rita Pereira desabafou, esta terça-feira, sobre os 40 grau de febre, otites, diarreia e vómitos que o seu filho, Lonô, está a ter devido ao crescimento das dores.

A atriz da TVI contou com a ajuda dos seus seguidores, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, para perceber que estes sintomas são normais no que diz respeito ao crescimento dos dentes nos bebés.

“Pelos vistos, otites, 40 graus de febre, diarreia, vómitos, ranho e falta de apetite acontece a cerca de 70% dos bebés. Tiro o chapéu aos pais que depois de passarem por isto decidem ter outro filho”, escreveu.

Este é o primeiro filho da também apresentadora do quarto canal e do namorado, Guillaume Lalung. Recentemente, o seu companheiro partilhou na rede social uma fotografia dos dois filhos.

