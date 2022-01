Rita Pereira descansa com o filho no Algarve (foto)

Depois do companheiro, Guillaume Lalung, ter rumado ao Algarve com Lonô, Rita Pereira fez as malas e foi ter a Sul com o companheiro e o filho de ambos.

Família junta no Algarve. Primeiro, foi o produtor musical francês Guillaume Lalung a viajar até Sul com o filho em comum com Rita Pereira, Lonô e, neste fim de semana, a atriz e apresentadora da TVI foi fazer companhia aos dois homens da família.

“Nunca gostei de piscinas, desde miúda. Sempre preferi o mar”, começou por admitir Rita Pereira nas redes sociais.

“Mas os tempos mudam e, enquanto mãe, adaptei-me e sou feliz com a felicidade do meu filho. E o Lonô está a amar esta cascata do Hilton Vilamoura”, rematou a atriz e apresentadora.