Rita Pereira desfruta de pôr-do-sol ao lado do namorado

Rita Pereira aproveitou o final do dia para desfrutar da companhia do seu namorado, Guillaume Lalung, e assistir ao pôr-do-sol na varanda.

Para terminar o dia na melhor companhia, a atriz esteve a desfrutar do pôr-do-sol desde a sua casa. No perfil de Instagram, a intérprete mostrou-se a descansar ao lado do companheiro.

“Amanhã o dia nasce outra vez”, escreveu Rita Pereira na legenda de um conjunto de três fotos em que surge a dar um beijo a Guillaume Lalung.

“Romântico”, “Espetáculo”, “Lindos” e “Mais bonitos” foram alguns dos elogios dos internautas que apareceram na secção de comentários da atriz e apresentadora da TVI.

Rita Pereira e Guillaume Lalung são pais de Lonô.