Rita Pereira despede-se das gravações dos “Morangos”: “Para sempre!”

Rita Pereira juntou-se a nomes como Margarida Corceiro e Fernanda Serrano e despediu-se das gravações dos novos “Morangos com Açúcar”.

Com o fim das gravações do “reboot” dos “Morangos com Açúcar” e a perspetiva da nova temporada, a ser gravada em Vila Nova de Milfontes, os atores estão a despedir-se da série e Rita Pereira juntou-se a Fernanda Serrano, Margarida Corceiro e Madalena Aragão.

“E terminar (pela segunda vez) as filmagens de ‘Morangos com Açúcar’ com estes dois amores. Adoro-vos muito, muito, muito Cifrão e Vintém. Para sempre”, escreveu a atriz, numa fotografia na qual surge ao lado dos amigos. Os fãs não deixaram de comentar. “Tão fofos”, “Lindos” e “Os verdadeiros moranguitos” são alguns dos exemplos.

Entretanto, também Francisco Antunez, realizador, recorreu às redes sociais para assinalar o fim das gravações e agradecer o empenho de todos os envolvidos.

“Obrigado a todos pela dedicação máxima durante estes intensos meses de rodagem da T1. Fomos sempre uma equipa em todos os momentos, incansáveis do primeiro ao último minuto, e com o foco total em fazer sempre o melhor. Uma verdadeira família. Juntos conseguimos fazer uma série que nos deixará orgulhosos para sempre. Isto é ‘Morangos’”, escreveu.

A publicação contou com o comentário de vários atores que integram o elenco, nomeadamente Margarida Corceiro, Tiago Castro e Rita Pereira.