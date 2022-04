Em biquíni, Rita Pereira diverte-se em Marraquexe

Rita Pereira despediu-se de Portugal por alguns dias e aproveitou as temperaturas quentes em Marraquexe, Marrocos, para colocar o bronze em dia.

Assim que terminou a transmissão da segunda gala do concurso “Dança com as Estrelas”, emitido pela TVI, a apresentadora viajou até aquela cidade paradisíaca onde tem descansado.

Entre apanhar banhos de sol junto à piscina e provar a gastronomia local, a também atriz tem partilhado alguns conteúdos no Instagram. Houve um vídeo que chamou à atenção dos internautas.

Nas imagens, Rita Pereira aparece a desfilar em biquíni pelo hotel em que está instalada.

Para esta viagem, a profissional da estação de Queluz de Baixo conta com a companhia de uma amiga. O companheiro da atriz, Guillaume Lalung, ficou em Portugal com o filho de ambos, Lonô.

O “Dança com as Estrelas” é o primeiro trabalho no qual o público pode ver Rita Pereira. Recorde-se que a comunicadora esteve longe do pequeno ecrã durante algum tempo por ter estado grávida.

LEIA TAMBÉM: