Rita Pereira diverte-se em família por terras alentejanas

Rita Pereira começou a semana rodeada de família. De forma aproveitar a boa temperatura atípica que se tem sentido nos últimos dias, a intérprete foi de férias.

O destino escolhido pela atriz, de 39 anos, foi o Alentejo e tem partilhado alguns momentos com os seus seguidores, através do perfil de Instagram.

“A começar a semana em família, na piscina, com 27 graus às 11h da matina, no meu amado Alentejo, com programação de uma tosta de pão alentejano com queijo da terra para o almoço. Nada mal”, escreveu.

A também apresentadora da TVI também tem partilhado imagens e vídeos, através do InstaStories, ferramenta do Instagram.

Em alguns registos é possível ver a atriz junto de um cavalo e o pequeno Lonô a correr pelos campos alentejanos.