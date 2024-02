Rita Pereira diverte-se no Carnaval do Brasil

Rita Pereira divertiu-se no Carnaval do Brasil. A atriz, que gravou a novela “Dona Beija”, mostrou imagens do desfile.

Tirou o pé do chão: Rita Pereira divertiu-se, nos últimos dias, no Carnaval do Brasil e mostrou a alegria nas redes sociais.

Recorde-se que, nos últimos meses, a intérprete esteve do outro lado do Atlântico a gravar o “remake” de “Dona Beija”.

“O Carnaval no Brasil. Já não é a primeira vez que vou, já tive até a sorte de desfilar num destes carros alegóricos e foi das experiências mais emocionantes da minha vida, mas todos os anos a emoção é gigante porque realmente, esta competição é única”, começou por referir a atriz no perfil de Instagram.

“A mistura de pessoas, a cultura, a arte, a dedicação, a inclusão, a cor, os carros alegóricos, as fantasias, o amor que se vê no rosto de cada participante, tudo isto é muito especial. Aconselho muito tentarem viver esta experiência”, rematou Rita Pereira.