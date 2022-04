Rita Pereira diz que não confundiu lua com estádio: “Por amor de Deus…”

No final do dia em que celebrou mais um aniversário, Rita Pereira negou que tenha confundido a lua com as luzes de um estádio, o tema viral deste sábado.

Rita Pereira celebrou, neste sábado, 39 anos e, para festejar a data, rumou à ilha da Madeira com o marido, o produtor musical francês Guillaume Lalung e com o filho de ambos, Lonô.

A família instalou-se no luxuoso hotel Savoy, no Funchal, com uma vista privilegiada sobre a baía e foi na piscina que, ontem, Rita Pereira tornou-se “viral” depois de, segundo alguns seguidores, já durante a noite, ter confundido a lua com as luzes do estádio do Nacional que, a essa hora, defrontava o Marítimo.

Depois de se aperceber que o tema virou notícia nas redes sociais e na Imprensa, a apresentadora e atriz da TVI procurou esclarecer o seu ponto de vista: “Confundi a lua com o estádio? Por amor de Deus… o que eu quis dizer é que de dia temos o sol e à noite a lua. E, à falta de sol durante o dia, fui para a piscina com a lua”, justificou-se Rita Pereira, que aproveitou o perfil de Instagram para agradecer as milhares de mensagens de parabéns pelo seu 39.º aniversário.

“A Madeira brindou-me com um arco-íris e eu aproveito-o para agradecer-vos todas as mensagens de aniversário. Obrigada por tanto amor e carinho”, escreveu Rita Pereira nas redes sociais.