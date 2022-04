Rita Pereira é criticada nas redes sociais: “Estas imagens são para vocês que não terão oportunidade de visitar o Vaticano”

A atriz está a ser criticada por, alegadamente, “inferiorizar” os fãs, depois de ter publicado imagens da viagem até ao Vaticano para os que “se calhar não terão oportunidade de visitar” o país.

Depois de, esta terça-feira, ter visitado o Vaticano, Rita Pereira partilhou no Instagram fotografias e vídeos da Basílica de São Pedro para dar a conhecer aos seguidores. No entanto, a publicação gerou várias críticas.

Na rede social Twitter, a também apresentadora da TVI tornou-se uma das tendências e assuntos do momento com as reações negativas ao InstaStories a multiplicarem-se.

“A Rita Pereira deve achar que as pessoas não conhecem o Google”, referiu uma internauta. “Alguém que lhe mostre noção, porque claramente ela nunca viu”, escreveu outro.

“Obrigada Rita por ajudares os pobres que se calhar nunca poderão ver o Vaticano. A tua humildade aquece os nossos corações. Um obrigada não chega”, ironizou outra.

Obrigada Rita pic.twitter.com/CbOQMRQZBn — Ana das aVenturas (@AnadasAventuras) September 15, 2020

A publicação de Rita Pereira foi ainda alvo de paródia no Instagram por parte do humorista Pedro Teixeira da Mota. “Estas imagens são para vocês. Vocês que se calhar não terão a oportunidade de um dia vislumbrar uma tomada do meu quarto. Com amor para vocês”, referiu o comediante.

Recorde-se que Rita Pereira esteve em Roma e seguiu para o Vaticano.