Rita Pereira e Deborah Secco encontram-se no Brasil

Rita Pereira está a passar uma temporada no Brasil. A atriz encontrou-se com a também intérprete Deborah Secco para um jantar.

Rita Pereira mudou-se para o Brasil. A atriz vai passar uma temporada no “país irmão” para realizar um dos maiores “sonhos” da sua vida. Rita irá participar no “remake” da famosa novela “Dona Beija”.

Do outro lado do Atlântico, a atriz já se mostrou a passear e a conhecer mais do que será a sua nova casa por uns tempos. E acabou até por se encontrar com uma famosa atriz brasileira.

Nas redes sociais, Rita Pereira aparece ao lado de Deborah Secco. Ambas encontraram-se para jantar e partilharam um registo do momento.

“Amei tanto o nosso jantar. Sigam essa Deusa portuguesa, atriz mega talentosa, que veio brilhar no Brasil”, escreveu a celebridade brasileira.

No Instagram, a atriz também já chegou a partilhar um desabafo sobre esta nova mudança. “Decidi não me despedir de ninguém, sem ser a família mais próxima. Não gosto de despedidas. Nunca sei o que dizer e fico emocionada. Vim só”, contou.