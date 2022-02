Rita Pereira e o acidente da irmã: “Não quero contagiar as pessoas com a minha tristeza”

Rita Pereira surgiu em grande no 29.º aniversário da TVI, mas não escondeu a preocupação com o drama da irmã. Joana já está melhor.

Com um vestido cor de rosa de Micaela Oliveira, Rita Pereira causou sensação na passadeira vermelha da gala que assinalou o 29.º aniversário da TVI e que se realizou no Salão Preto e Prata, do Casino Estoril.

Mas, por trás do “glamour” e elegância, a “Maria” da novela da noite da TVI “Quero é Viver” estava preocupada com o drama da irmã, Joana, que sofreu um acidente.

“As pessoas são incríveis e queridas não tenho estado tão presente nas redes sociais e acho que isso é a maior prova de que sou verdadeira. Não tenho vontade de filmar-me. Hoje é o primeiro dia em que tivemos uma boa notícia, está tudo a regenerar-se, é o primeiro dia em dez que consigo encher os pulmões e respirar”, começou por referir Rita Pereira aos jornalistas.

“Estar aqui em grande tem de ser porque nada vai mudar se ficar em casa a chorar pelo acidente da minha irmã. Penso que a minha vida tem de continuar, mesmo quando alguém morre a vida dos que ficam continua. E não é porque a pessoa se diverte ou sai à noite que interiormente está bem. É só uma pessoa que luta para estar bem e não contagiar os outros com a tristeza. Não quero que ninguém se sinta triste como estou”, acrescentou.

“E como atriz é difícil, porque se acontece algo de mal tenho de desligar do que se passa na minha vida e entrar naquela personagem. Enquanto atriz tenho de tirar o chapéu a todos os atores que continuam a trabalhar quando lhes acontece algo de menos positivo”.

Finalmente, um elogio a Joana. “A minha irmã é uma força da natureza. Tenho muito orgulho nela, precisa do meu apoio e energia, mas não baixa os braços. Estamos muito otimistas”.