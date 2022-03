Rita Pereira é surpreendida pela melhor amiga com festa surpresa

Rita Pereira partilhou com os seus seguidores a surpresa que a sua melhor amiga, Rita Marques, lhe preparou, uma festa surpresa.

A atriz, que completou 40 anos recentemente, adiou a sua festa de aniversário para conseguir festejar com os seus amigos, contudo a amiga decidiu adiantar-se e surpreendeu a intérprete com uma festa.

“Eu adiei a minha festa mas a minha melhor amiga fez questão de comemorar já. Obrigada miúda. Amo-te e amo os nossos 40 (20 deles juntas)”, legendou.

Os elogios não tardaram em chegar à caixa de comentários. “Gata”, escreveu Luís Borges. Já Soraia Moreira comentou: “Linda”.

Recorde-se que Rita Pereira viajou com a família para as ilhas Seychelles, para celebrar os seus 40 anos, e arrasou com várias partilhas de fotografias em biquíni.