Rita Pereira elogia a amiga de longa data Marta Melro: “A tua força é incrível”

Rita Pereira fez questão de deixar uma mensagem repleta de elogios a Marta Melro, durante a entrevista que a amiga e atriz teve com Manuel Luís Goucha.



A intérprete e também apresentadora da TVI foi convidada a falar sobre a sua amiga e não poupou no carinho com que se dirigiu a Marta Melro, em direto no programa das tardes “Goucha”.

“Finalmente vou poder dizer ao mundo o quanto eu gosto de ti, o quanto eu te adoro e a admiração que tenho por ti. És uma mulher extraordinária. A tua história de vida enquanto atriz é inspiradora, a tua força é incrível”, começou por dizer Rita Pereira.

Seguiram-se vários elogios da ética de trabalho da amiga e colega de profissão: “És a atriz que chega sempre antes dos outros, que sabe o teu texto e o meu texto, que não é egocêntrica na contracena, és a atriz que qualquer ator quer ter do seu lado. A pessoa com quem eu mais gostei de trabalhar. Ter feito ‘A Única Mulher’ contigo durante aqueles dois anos foi a minha salvação. Se não tivesse sido por ti não teria aguentado aqueles dois anos e meio. Muito obrigada”.

“Enquanto pessoa és uma amiga fiel, uma pessoa carinhosa, querida, que ajuda, que está sempre preocupada com os outros. Adoro-te do fundo do meu coração e quero muito que estejas numa próxima novela da TVI, de preferência ao meu lado”, desejou, em jeito de conclusão.