Rita Pereira elogia namorado e deixa recado às “migas”

Rita Pereira elogia namorado, Guillaume Lalung, durante o tempo em que estiveram na praia com o filho Lonô e deixou um recado às “migas”.

A atriz deu autorização, no InstaStories, ferramenta do Instagram, às “amigas e aos amigos” para admirarem o corpo do companheiro, mostrando-se orgulhosa de o ter como namorado.

“Dou-vos esta de barato. Podem olhar, podem suspirar, podem comentar com os migos e migas. É muito gato mesmo. […] Mandei bem”, escreveu, em jeito de brincadeira, a também apresentadora.

O casal mudou-se, recentemente, de habitação e os dois têm partilhado alguns momentos das arrumações nas redes sociais. Rita Pereira e Guillaume Lalung têm em comum o filho, Lonô.