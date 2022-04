Rita Pereira está a amar as respostas dos seguidores após foto polémica

Depois de ter sido criticada pelos seguidores por, alegadamente, dar a entender que é melhor que os seus seguidores, Rita Pereira decidiu responder à letra.

A atriz, de 38 anos, foi alvo de críticas depois de ter publicado uma fotografia do Vaticano, com a legenda: “Estas imagens são para vocês que não terão oportunidade de visitar o Vaticano”.

Perante a onda de críticas e memes, a também apresentadora respondeu, através de um vídeo publicado no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Só para avisar que estou a amar todas as menções que vocês estão a fazer. Estou a amar aparecer em todos os vossos Stories. Com amor para vocês!”

Entretanto, após ter estado de férias no Vaticano, Rita Pereira já chegou a casa. A comunicadora foi recebida com entusiasmo pelo filho, Lonô, que é fruto do namoro com Guillaume Lalung.

