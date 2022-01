Rita Pereira rendida ao estilo do filho: “Aquele cenário!”

Rita Pereira mostrou-se, esta quinta-feira, completamente rendida ao estilo do seu filho, Lonô, enquanto este se preparava para andar de triciclo.

A atriz aproveitou o bom tempo que se fez sentir para levar o pequeno Lonô a andar de triciclo. A também apresentadora da TVI fez questão de registar o momento para mais tarde recordar.

“Aquele cenário!” escreveu a mãe “babada” na legenda da fotografia.

https://www.instagram.com/p/CBkjRxKAUJ-/

Rapidamente, amigos e caras conhecidas do público ficaram enternecidos com o “cenário” do menino. “Que fofo!, escreveu a “influencer” e a atriz Catarina Gouveia. “Modelo”, atirou o cantor Nélson Freitas.

Lonô é o primeiro filho de Rita Pereira que nasceu fruto da relação com Guillaume Lalung.

